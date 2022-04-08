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ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»

Лейла Алиева

Экономика
ФАС начала проверку в отношении компании «Мираторг»
Фото: Вечерняя Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку в отношении компании «Мираторг». Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС намерена изучить цепочку поставок и проверить цены на продукцию компании.

— В рамках контрольных мероприятий в отношении крупнейшего российского производителя мяса «Мираторг» ведомство изучит цепочку поставки мяса и произведет оценку ценообразования на эту продукцию, — уточнили в пресс-службе.

После проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации ведомство сделает выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемого лица нарушения антимонопольного законодательства, сообщается в заявлении.

24 марта пресс-служба ФАС сообщила о том, что ретейлеры «Магнит» и «Пятерочка» стали фигурантами антимонопольного дела ФАС. Организации, как считает регулятор, поддерживали ажиотажный спрос, синхронно не поставляя товары в магазины. Соглашения между конкурентами, приводящие к установлению или поддержанию цен, запрещены в соответствии с Законом о защите конкуренции, напомнили в ведомстве.

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