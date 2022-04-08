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Собянин рассказал об одобрении первых льготных кредитов для московских промышленников

Араз Салехов

Город
Собянин рассказал об одобрении первых льготных кредитов для московских промышленников
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Власти столицы одобрили первые льготные кредиты для московских промышленников — производителей продуктов питания, лекарств, оборудования, косметики и микроэлектроники. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.

— За первую неделю действия программы льготного кредитования Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 44 заявки, общая сумма кредитов по которым составит 17 миллиардов рублей, — рассказал глава города.

При этом он отметил, что это только первый этап выдачи льготных кредитов. В общей сложности на данную инициативу планирую выделить до 150 миллиардов рублей, говорится в сообщении.

Подробную информацию об условиях льготного кредита можно узнать на сайте Московского Фонда Поддержки Промышленности и предпринимательства (МФППиП).

В четверг, 7 апреля, правительство города и ПАО «Сбербанк России» заключили соглашения, которое дает возможность реализовать программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП). Срок субсидирования процентной ставки составит один год.

Также глава города решил поддержать производителя готовых блюд и десертов ООО «Твердь», выдав ему статус промышленного комплекса и права на налоговые льготы. В документе уточняется, что подобная инициатива снизит ставки налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, со стандартных 17 процентов до 13,5 процента.

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