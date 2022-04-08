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Актриса Сара Джессика Паркер заболела коронавирусом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Актриса Сара Джессика Паркер заболела коронавирусом
Фото: Zuma\TASS

У звезды сериала «Секс в большом городе» Сары Джессики Паркер диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает New York Times.

Теперь актриса не сможет принять участие в бродвейской постановке «Люкс Плаза», где она играет со своим мужем Мэттью Бродериком.

К слову, накануне у 60-летнего актера также подтвердился коронавирус. Из-за болезни в спектакле его заменили Майклом Макгратом. Однако в связи с ситуацией с Паркер постановку пришлось отменить, пишет «Газета.ру».

Сама Паркер призналась, что боится потерять мужа из-за COVID-19, так как его состояние осложняется перенесенными ранее травмами. 30 лет назад Бродерик попал в ДТП, в результате которого сломал ребра, одно из них насквозь прошло через легкое и спровоцировало значительную кровопотерю. Это повлияло на иммунитет Бродерика — он с трудом переносил простудные заболевания. Также все осложняет лишний вес.

Напомним, в конце прошлого года американская телевизионная сеть HBO выпустила новый мини-сериал «И просто так...» — продолжение легендарного «Секса в большом городе».

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