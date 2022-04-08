Около 230 тысяч человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли почти 230 тысяч человек, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее из-за эпидемиологической обстановки во всех медучреждениях были приостановлены и диспансеризация, и профосмотры. После улучшения ситуации проведение обследований возобновлено.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила о важности своевременной диагностики. Она помогает выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Работающая часть населения может пройти все нужные обследования в вечернее время.

Чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии, следует регулярно проходить диспансеризацию, которая включает в себя необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Иван Старостин.

Диспансеризацию следует проходить с 18 до 39 лет как минимум один раз в три года, а лучше всего ежегодно. Во время процедур у пациента возьмут общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи.