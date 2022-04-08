Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 230 тысяч человек прошли диспансеризацию в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Около 230 тысяч человек прошли диспансеризацию в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли почти 230 тысяч человек, передает портал «Подмосковье сегодня».

Ранее из-за эпидемиологической обстановки во всех медучреждениях были приостановлены и диспансеризация, и профосмотры. После улучшения ситуации проведение обследований возобновлено.

Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова напомнила о важности своевременной диагностики. Она помогает выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Работающая часть населения может пройти все нужные обследования в вечернее время.

Чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии, следует регулярно проходить диспансеризацию, которая включает в себя необходимые лабораторные и инструментальные методы диагностики. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Иван Старостин.

Диспансеризацию следует проходить с 18 до 39 лет как минимум один раз в три года, а лучше всего ежегодно. Во время процедур у пациента возьмут общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи.

Читайте также:
Подмосковье Здоровье диспансеризация населения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте