Названы три сферы с наибольшим числом вакансий в Санкт-Петербурге

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Наиболее востребованными рабочими сферами в начале весны 2022 года в Санкт-Петербурге стали страхование, продажи и автомобильный бизнес. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Как отмечают эксперты, в начале года большинство объявлений о поиске сотрудников было опубликовано в следующих областях: транспорт и логистика, производство, сырье и сельское хозяйство, строительство, автомобильный бизнес и продажи. Но к концу марта ситуация изменилась.

Так, лидером по числу вакансий стало страхование. На втором месте оказались продажи, а тройку сфер замкнул автомобильный бизнес.

Также сообщается, что в этом году каждый пятый петербуржец решил сменить работу. Порядка 43 процентов респондентов из Петербурга сообщили, что задумываются о смене работы и намерены сделать это в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин проведет майские праздники на работе. Более 40 процентов россиян планируют в это время отдохнуть в деревне и на даче, передает ФАН.

7 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 300 тысяч вакансий предлагает столица работникам компаний, деятельность которых приостановлена из-за санкций.