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Эксперт рассказал, как будут меняться цены на рынке загородной недвижимости в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт рассказал, как будут меняться цены на рынке загородной недвижимости в Подмосковье
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Цены на рынке загородной недвижимости в Московской области будут расти. Такой прогноз озвучил руководитель комитета по загородной недвижимости Российской гильдии риелторов Валерий Лукинов.

Он отметил, что ранее в кризисные периоды наблюдался рост предложений на рынке загородной недвижимости. Но после пандемии все предложения – ликвидные и неликвидные – были раскуплены. В настоящее время некоторые собственники высоколиквидных домов снимают их с продажи или с аренды, чтобы понять, что будет происходить дальше. Таким образом, число объектов уменьшается, а цена растет.

По словам эксперта, нет оснований рассчитывать на снижение цен в дальнейшем.

— Количество предложений будет уменьшаться, и цена будет несильно, но расти. Тенденции к снижению цены нет. Так что если вы решили купить, ждать нечего – надо брать, — заявил Лукинов в комментарии «Радио 1».

7 марта руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов рассказал, что цены на рынке жилья могут снизиться.

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