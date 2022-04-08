Выставка уличных художников «Архитектура слова» открылась в Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В Москве открывается приуроченная к юбилею Москомархитектуры выставка «Архитектура слова». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в пятницу, 8 апреля.

— Нам было важно сделать именно уличную выставку, поскольку именно такой формат является наиболее открытым и доступным для горожан. В прошлом году в честь юбилея Москомархитектуры у нас было много активностей, направленных на знакомство с городом, — квесты, экскурсии, образовательные спецпроекты, — отметила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Выставка, как уточняется, открылась на территории городского креативного пространства «Арт Квартал». Работы уличных художников и мастеров-граффитистов можно посмотреть на стене, расположенной вдоль железных путей в сторону ЦСИ Винзавод и Центра дизайна Artplay.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что название новой выставки указывает на постоянно меняющийся город. Он убежден, что представленные граффити выражают обнадеживающие и позитивные моменты столицы.

Диалог с городом через современное и уличное искусство — это и стратегия, и концепция, объяснила президент Фонда поддержки современного искусства Винзавод Софья Троценко. Куратор одного из направлений Винзавода Сабина Чагина считает, что в новом городском проекте платформы важно делать шаг навстречу городу при помощи искусства, а также создавать пространство для диалога.

Известно, что в период с 2019 по 2020 год на территории ЦАО были проведены масштабные работы по благоустройству. В настоящее время предоставленная РЖД стена стала площадкой для старта проекта.

Сама концепция выставки разработана благодаря команде Urban + Art Фонда Винзавод. Участие в проекте принимали такие художники, как Иван Найнти, Slak_Aesthetics, Дима Retro, Кирилл Кто, а также Petro_Aesthetics.

8 апреля руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что в «Доме на Брестской» объявили об открытии выставки «Москва типовая», которую посвятили московской типовой жилой застройке, построенной с 1950-х годов.