«Дом на Брестской» открыл выставку московской типовой жилой застройки

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Россия, Москва, 2-я Брестская улица, 6 Карта всех событий

В «Доме на Брестской» объявили об открытии выставки «Москва типовая», которую посвятили московской типовой жилой застройке, построенной с 1950-х годов. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Материал собирали на протяжении нескольких лет в процессе совместной работы специалисты проектно-аналитической мастерской государственного бюджетного учреждения города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры» (ГБУ «ГлавАПУ») и Москомархитектуры, — говорится в сообщении.

На выставке продемонстрированы макеты домов периода индустриального домостроения — от сталинок до брежневок.

Жители города могут посетить данное мероприятие в будние дни. Выставка работает с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00 по адресу 2-я Брестская улица, дом 6. Вход свободный, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, 14 апреля в Доме музеев на ВДНХ пройдет открытие выставки «Давай играть как раньше». Она будет посвящена игрушкам советской эпохи.

Также стало известно о начале работы выставки «Фанерон. Город мечты» на постоянной основе на ВДНХ. С 12 апреля жители города смогут оказаться в удивительном путешествии по виртуальным мирам.