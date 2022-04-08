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Экс-начальник столичного следственного отдела предстанет перед судом за крупную кражу

Елена Самойлова

Происшествия
Экс-начальник столичного следственного отдела предстанет перед судом за крупную кражу
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника СО ОМВД по Ярославскому району столицы. Он обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемый знал о возбуждении уголовного дела по факту хищения у москвички крупной суммы денег мошенническим путем. В октябре 2020 года был задержан подозреваемый, у которого при досмотре было изъято более 25 миллионов рублей.

— Получив указанные денежные средства после проведения криминалистической экспертизы, начальник следственного отдела в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года тайно похитил изъятые деньги, передав их в дальнейшем неустановленным соучастникам, — отметила представитель надзорного ведомства.

Хищение средств выявили во время инвентаризации, проведенной вне очереди. Сразу после начальника районного следственного отдела задержали.

— Уголовное дело будет направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — подчеркнула Нефедова.

Она добавила, что мужчина заключен под стражу.

Накануне, 7 апреля, появились подробности дела об убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Новосельцева.

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