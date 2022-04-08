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Ученые обнаружили самый неприятный запах в мире

Лейла Алиева

Общество
Ученые обнаружили самый неприятный запах в мире
Фото: pixabay

Ученые определили самый неприятный в мире запах: им стал аромат изовалериановой кислоты.

Эксперты утверждают, что этот запах встречается в таких продуктах, как сыр, соевое молоко и яблочный сок, он также содержится в поте ног. При этом самым приятным запахом специалисты назвали аромат ванили.

На втором месте — этилбутират, который пахнет как персик. К таким выводам ученые пришли в результате исследования с участием 235 человек.

Так как эти группы людей проживают в столь разнообразных по запахам регионах, например, в тропических лесах, на побережьях морей, в горах, городах, получается множество типов «ароматического опыта», сказал один из ученых Артин Аршамян из Каролинского института.

Кроме того, они установили, что культура не оказывает влияния на то, какие ароматы нравятся испытуемым. Все дело в структуре молекулы и личных предпочтениях, пишет Science Daily.

Неприятный запах изо рта в медицине именуется халитозом или галитозом. Каковы причины его появления, в интервью «Вечерней Москве» рассказал владелец одной из московских стоматологических клиник Владимир Шипков.

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