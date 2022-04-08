Два подростка упали под лед в Новой Москве
В поселке Первомайское в ТиНАО двое подростков провалились под лед. Об этом в пятницу, 8 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Представитель ведомства уточнила, что потерпевших 2010 года рождения достали из воды живыми. Прибывшие медики оказали им необходимую помощь, однако позже одна девочка погибла.
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— Прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, — добавила Нефедова.
8 апреля пострадал еще один подросток — скончался от передозировки наркотиками в Одинцове.