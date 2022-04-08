Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава NASA заявил о прочности сотрудничества России и США в космосе

Евгений Белоусов

В мире
Глава NASA заявил о прочности сотрудничества России и США в космосе
Фото: shutterstock

Российско-американское сотрудничество в космосе остается прочным и не прекратится из-за текущих событий на Украине. Об этом заявил глава NASA в пятницу, 8 апреля.

Новость дополняется.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте