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Глава NASA заявил о прочности сотрудничества России и США в космосе
Российско-американское сотрудничество в космосе остается прочным и не прекратится из-за текущих событий на Украине. Об этом заявил глава NASA в пятницу, 8 апреля.
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