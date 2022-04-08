Лопес и Аффлек спровоцировали слухи о своей помолвке

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Голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спровоцировали слухи о своей помолвке во время совместного шоппинга.

Известно, что в одном из калифорнийских магазинов журналисты заметили у актрисы на безымянном пальце бриллиантовое обручальное кольцо. Недавнее признание артистки также навело поклонников на мысль о скорой помолке.

Во время промотура своего нового фильма она не раз упоминала, что ее любовь к Аффлеку разгорелась еще больше. Уточняется, что пара уже пыталась провести торжественную церемонию бракосочетания в 2003 году. Однако под давлением журналистов Аффлек и Лопес все же отменили мероприятие. Пятый канал отмечает, что голливудская пара пока никак не комментировала свежие слухи.

В июле 2021 года Лопес официально подтвердила возобновление отношений с актером Аффлеком. Она опубликовала в своем блоге фотографии с празднования своего 52-летия. На одной из них певица целует своего возлюбленного.

3 февраля актриса рассказывала подробности новых отношений с артистом, с которым у нее был роман почти 20 лет назад. Она отметила, что во время разлуки Аффлек сильно изменился и стал более ответственным и надежным, что дало ей уверенность в нем.