Экономист перечислил факторы, влияющие на укрепление рубля

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Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал сообщения, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 79 рублей.

— Превышение экспорта над импортом (в том числе и по платежному балансу), превышение доходов бюджета над расходами, что показывает здравую бюджетную политику, и невысокий уровень государственной задолженности, — отметил Гинько в комментарии RT.

По мнению эксперта, существуют «сильные факторы» для укрепления российской валюты. Он подчеркнул, что эти три компонента всегда являются важными при определении курса любой валюты на мировом рынке.

Курс евро на торгах 8 апреля опускался ниже 79 рублей впервые с июня 2020 года. Параллельно опускается и курс доллара: сейчас он порядка 72 рублей, передает «Царьград».

Сотрудник Питтсбургского университета Дэн Ковалик напомнил опыт многих стран, которые переходили на другие валюты в международных расчетах из-за санкций США. Он добавил, что рубль обеспечен золотом, что усиливает значение российской валюты. В то время как роль доллара будет постепенно снижаться.