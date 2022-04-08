Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кабмин продлил туроператорам отсрочки по несостоявшимся из-за пандемии турам

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кабмин продлил туроператорам отсрочки по несостоявшимся из-за пандемии турам
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство России продлило туроператорам возможность до конца 2022 года исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма в пятницу, 8 апреля.

В ведомстве уточнили, что речь идет о поездках, которые были приобретены у туроператоров до 31 марта 2020 года. Соответствующий закон был принят Государственной думой еще в декабре прошлого года.

Решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в 2021 году для поездок с туристическими целями либо по ним были существенные ограничения, говорится в сообщении.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.

Самыми востребованными направлениями для поездок россиян в период с 30 апреля по 15 мая будут Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip. По его данным, около 60 процентов пользователей интересовались перелетами по России в указанный период.

Читайте также:
Россия Ростуризм Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте