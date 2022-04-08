Кабмин продлил туроператорам отсрочки по несостоявшимся из-за пандемии турам

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Правительство России продлило туроператорам возможность до конца 2022 года исполнить остающиеся обязательства по несостоявшимся из-за пандемии коронавируса турам. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма в пятницу, 8 апреля.

В ведомстве уточнили, что речь идет о поездках, которые были приобретены у туроператоров до 31 марта 2020 года. Соответствующий закон был принят Государственной думой еще в декабре прошлого года.

Решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в 2021 году для поездок с туристическими целями либо по ним были существенные ограничения, говорится в сообщении.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.

Самыми востребованными направлениями для поездок россиян в период с 30 апреля по 15 мая будут Москва и Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса OneTwoTrip. По его данным, около 60 процентов пользователей интересовались перелетами по России в указанный период.