Ефимов: 22 заявителя воспользовались услугами горячей линии по поиску поставщиков

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Услугами горячей линии по поиску альтернативных поставщиков сырья и оборудования в столице воспользовались 22 заявителя. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 8 апреля.

— Действительно, мы организовали плотное взаимодействие с нашими предприятиями в рамках сервиса поиска альтернативных поставщиков, уже 22 заявителя получили альтернативные возможности приобретения необходимых комплектующих, — сказал представитель мэрии в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, данный сервис становится все более популярным. Ефимов выразил уверенность, что городские власти за короткое время смогут помочь столичным производителям найти похожие товары и заменить поставщиков на российских или из других стран, чтобы не снижать количество выпускаемой продукции.

15 марта сообщалось, что в Москве начала работать горячая линия для поддержки производственных предприятий. Ее сотрудники собирают предложения по новым мерам поддержки промышленности и помогают компаниям найти поставщиков для импортозамещения. Горячая линия работает по будним дням с 09:00 до 18:00.