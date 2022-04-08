Москва получила награду за инновационный подход к развитию промышленного туризма

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Москва стала победителем в номинации «ПРОМновации» по итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

— По итогам Всероссийского акселератора по промышленному туризму, проведенного Агентством стратегических инициатив, Москва стала победителем в номинации «ПРОМновации», — рассказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Награды также получили ряд столичных предприятий: часовой завод, кондитерская фабрика, производство чипов и технополис «Москва». В прошлом году столица после конкурсного отбора вошла в топ-30 регионов — участников акселератора.

Пилотный проект включал в себя шесть столичных предприятий. Кроме того, была сформирована Междисциплинарная региональная команда.

В нее вошли представители столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, городского комитета по туризму, а также вузов, общественных организаций и туристических компаний.

В ходе мероприятия заместитель главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Спирин представил проект стратегии развития промышленного туризма в столице. Одним из крупнейших включенных в программу проектов стал «Открой#Моспром», который проводится с 2019 года.

Овчинский напомнил, что целью проекта является знакомство москвичей с работой городских систем, транспорта и производств.

— За три года мы провели около 600 очных экскурсий, свыше 50 онлайн-туров, организовали больше 20 фотовыставок и 17 интеллектуальных игр. Сегодня аудитория проекта превышает десять миллионов человек, — цитирует руководителя департамента ТАСС.

Инновационный подход к промышленному туризму демонстрирует также проект «День без турникетов», участниками которого за десять лет стали около 470 столичных компаний. Более 285 тысяч горожан смогли побывать на них в онлайн- и офлайн форматах.