ЕС заморозил активы четырех банков и 14 компаний из России

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Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и еще 14 военно-промышленных, машиностроительных, судостроительных и транспортных компаний. Об этом стало известно в пятницу, 8 апреля.

Соответствующая информация появилась в официальном журнале ЕС. Ограничительные меры вступают в силу с момента публикации, передает ТАСС.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.

Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.