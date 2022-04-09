Гендиректором «Аэрофлота» утвержден Сергей Александровский

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Совет директоров российской авиакомпании «Аэрофлот» утвердил Сергея Александровского в должности генерального директора. Он также будет председательствовать в правлении компании, сообщается 8 апреля.

Ранее функционер занимал аналогичную должность в структуре авиаперевозчика «Россия», являющейся частью «Аэрофлота». В марте текущего года Александровский также был назначен заместителем генерального директора компании.

— Область его задач была ориентирована на оперативную координацию антикризисных мероприятий в компании, — подчеркнули в «Аэрофлоте».

Под его руководством в «России» была реализована обновленная бизнес-модель авиакомпании, целью которой было развитие связанности российских регионов воздушным сообщением, добавили в компании.

Экс-глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов, который возглавлял компанию с осени 2020 года, займет должность замгендиректора в другой российской компании. Об этом ранее сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, пишет ТАСС.

В понедельник, 4 апреля, «Аэрофлот» решил провести распродажу рейсов по внутрироссийским направлениям. До 12 апреля стоимость перелета между городами будет снижена на 30-35 процентов.