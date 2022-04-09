Пентагон: США не планируют наращивать силы в Финляндии и Швеции

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Власти Соединенных Штатов не планируют размещать свои войска на территории Финляндии и Швеции на случай вступления этих стран в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом на регулярном брифинге для журналистов в пятницу, 8 апреля, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

— Мне неизвестно о таких планах, — заявил он в ответ на соответствующий вопрос одного из представителей прессы.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что в настоящий момент говорить об этом преждевременно. Кирби заметил, что не хочет опережать процесс принятия решений НАТО и государств, которые хотели бы в вступить в альянс.

— Не идет никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах, — резюмировал представитель Пентагона.

Чтобы заводить речь о чем-то подобном, Вашингтону требовалось бы запустить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, однако сейчас стороны «не на этом этапе», пишет ТАСС.

Во время этого же брифинга Кирби заявил, что США мечтают увидеть «поражение России» по итогам специальной операции на Украине.