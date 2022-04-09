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Рэпера Face* включили в список иноагентов

Георгий Соланович

Общество
Рэпера Face* включили в список иноагентов
Фото: Pexels

Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов российского рэп-исполнителя Ивана Дремина*, более известно как Face*. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Помимо Дремина, список иноагентов пополнили бывший адвокат Марк Фейгин*, журналист Андрей Филимонов*, научный сотрудник и преподаватель НИУ ВШЭ Дмитрий Дубровский*, журналистки Ирина Борухович* и Екатерина Маяковская*, уточняется на сайте министерства.

1 апреля Минюст России включил в список СМИ-иноагентов историка и блогера Евгения Понасенкова*, основательницу портала The Bell Елизавету Осетинскую* и шестерых других журналистов.

Иноагентами также были признаны журналисты Виктор Воробьев*, Мурад Мурадов*, Ирина Малкова*, Анна Голубева*, Алла Константинова* и Мария Борзунова*.

До этого Минюст России внес телерадиокомпанию Deutsche Welle** в реестр СМИ-иноагентов.

10 февраля посол России в Париже Алексей Мешков порекомендовалфранцузским партнерам обратить пристальное внимание на историю с немецким телеканалом Deutsche Welle** и учесть, что в определенных случаях наступает предел.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

**Deutsche Welle — телерадиокомпания признана в России СМИ-иноагентом.

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