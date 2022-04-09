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Евросоюз запретил экспортировать в Россию розы и бумагу

Василий Плиткин

Общество
Евросоюз запретил экспортировать в Россию розы и бумагу
Фото: АГН Москва / Антон Кардашов

Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале новый список продукцией, запрещаемой к экспорту в Россию и импорту в нее.

Поставлять в РФ теперь запрещено азалии, розы, рододендроны, типографскую краску, бумагу, нитки и шерсть, соединения золота и серебра, кремний, кислород, водород, пожарные машины, фотопленку и микроскопы.

Импортировать из России теперь запрещено морепродукты, цемент, древесину, а также серебро и алюминий в листах.

Также ограничен импорт российских удобрений в страны Евросоюза. Теперь эти государства могут закупать в России не более 837,57 тысячи тонн хлористого калия и 1,57 миллиона тонн других удобрений с содержанием калия.

Примечательно, что введенные рестрикции не будут распространяться на поставки до 10 июля текущего года по соглашениям, утвержденным до 9 апреля, пишет РБК.

В этом же пакете ограничительных мер присутствуют имена 217 политиков, журналистов и предпринимателей из России, а также Донецкой и Луганской Народных Республик. Помимо этого, под санкции попали 18 юрлиц, так или иначе связанных с РФ.

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