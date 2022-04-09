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Шведский рэпер засемплировал «На заре» и снял клип в Белоруссии

Василий Плиткин

Общество
Шведский рэпер засемплировал «На заре» и снял клип в Белоруссии
Альянс, на заре

Рэп-исполнитель из Швеции Yung Lean и британская артистка FKA Twigs выпустили совместную композицию под названием Bliss. Сингл вошел в новый альбом рэпера, а в основе инструментальной части песни использован семпл из хита группы «Альянс» — «На заре».

Артисты сняли нетривиальное видео на новую песню. Клип стилизован под VHS-запись, по его сюжету рэпер и певица находятся в преддверии собственной свадьбы. Yung Lean приезжает за своей возлюбленной в одежде из российских девяностых и увозит ее на старой машине с люстрами-канделябрами. Дальше пара катается по городу на автомобиле, наслаждаясь компанией друг друга. Ролик опубликован на канале рэпера в Youtube.

По некоторой информации, аутентичное видео было снято в окрестностях поселка Лиозно, расположенного в Витебской области Белоруссии. Выбор страны может быть обусловлен тем, что шведский исполнитель родился в Минске.

Утром 8 апреля появилась информация, что другой рэп-исполнитель, родившийся в СНГ, — Моргенштерн — расстался со своей женой Дилярой Зинатуллиной. Артист выпустил сингл о расставании с возлюбленной.

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