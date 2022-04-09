Мадуро: Запад хочет войны с Россией

Венесуэльский лидер Николас Мадуро / Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Западные государства хотят войны с Россией, чтобы расчленить ее на куски, а медийная диктатура США оправдывает нападки с их стороны, заявил 8 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в социальной сети Twitter.

— Запад координирует экономические, дипломатические и политические усилия в большой войне против России. Мы заявляем об этом из Венесуэлы — они хотят войны, чтобы расчленить Россию на куски, уничтожить и покончить с надеждами многополярного мира, — подчеркнул глава южноамериканского государства.

Такое заявление Мадуро сделал во время выступления на закрытии международного исторического конгресса. По словам венесуэльского лидера, объединенные усилия прозападной прессы являются информационной диктатурой, которая оправдывает обострение конфликта на Украине со стороны Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

В пятницу, 8 апреля, выступая на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь администрации США Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон не рассматривает вариант смягчения санкций против Каракаса для покупки нефти у Боливарианской республики.