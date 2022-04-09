Автомобилистам рассказали, как продлить срок службы транспортного средства

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Одним из основных правил сохранения автомобиля в хорошем состоянии — регулярный технический осмотр на автосервисе, заявил директор по сервису и запчастям одного из подразделений группы «Авилон» Павел Константинов.

Наибольшее внимание состоянию транспортного средства стоит уделять в том случае, если оно эксплуатируется в тяжелых условиях. К таким специалист отнес частые короткие поездки по несколько минут, постоянную езду по бездорожью, а также регулярное передвижение в транспортных заторах.

Он отметил, что в вышеперечисленных случаях замена моторного масла необходима чаще, чем того требует регламент автомобиля.

Константинов подчеркнул, что станцию техобслуживания стоит посетить и при смене погодных условий, например, при переходе с зимы на весенний период. Также на сервис стоит заехать, если во время использования автомобиля в салоне появились настораживающие звуки. Это позволит предотвратить серьезный ущерб, нанесенный автомобилю неаккуратной эксплуатацией, пишет агентство «Прайм».

Накануне другой автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как защитить автомобиль от угона. Он призвал использовать механические средства блокировки педалей или руля.