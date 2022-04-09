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Назальную вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник-Н»

Василий Плиткин

Общество
Назальную вакцину от коронавируса могут назвать «Спутник-Н»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Назальная вакцина-спрей против коронавирусной инфекции COVID-19 может получить название «Спутник-Н», заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Известный российский ученый заявил, что стоило бы переименовать лекарственный препарат в «Спутник-Н», где буква после дефиса будет означать «назальный», передает РИА Новости.

Российское Министерство здравоохранения 1 апреля сообщило, что в России зарегистрирована первая на планете назальная вакцина от коронавирусной инфекции.

Известно, что подобный препарат можно применять только совершеннолетним. По словам главы Центра имени Н. Ф. Гамалеи, ревакцинация назальной версией препарата может проводиться не чаще, чем раз в шесть месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что отечественные вакцины «Спутник-V», «Спутник-Лайт» и назальная версия будут эффективны в борьбе с омикрон-штаммом XE, зафиксированным в январе в Великобритании. По словам специалиста, эти препараты защищают организм от версии «омикрона» BA.1 и ВА.2, а ХЕ является их комбинированной версией.

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