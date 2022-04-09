В Великобритании зафиксирован дефицит растительного масла

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Британский продуктовый ретейлер Waitrose ограничил для своих клиентов покупку подсолнечного масла. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщило местное издание Daily Mail.

Сеть супермаркетов стала нормировать количество приобретаемого местными жителями растительного масла по причине дефицита этого продукта в стране.

В заявлении компании сказано, что Waitrose хочет, чтобы у покупателей оставался выбор, а на полках был ассортимент. По этой причине было решено продавать не более двух единиц масла каждой марки в одни руки.

На полках магазинов сети также появились специальные таблички, информирующие об ограничении. Дефицит возник вследствие спецоперации на Украине. Эта страна обеспечивает порядка 80 процентов потребления масла в Соединенном Королевстве.

Другая крупная сеть — Sainsbury's предупредила своих клиентов о том, что в некоторой продукции подсолнечное масло может быть заменено на рапсовое, пишет РИА Новости.

3 апреля доктор экономических наук Леонид Холод рассказал в интервью «Вечерней Москве», что в европейских странах в скором времени может подорожать хлеб из-за санкций, введенных в отношении России.