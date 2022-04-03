Останутся без хлеба? Экономист рассказал, чем грозит Европе отказ от российского продовольствия

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Россия является одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной продукции в мире. И разрыв продовольственных отношений западных стран с Москвой может лишить Европу зерновых и масленичных культур. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук, аналитик Леонид Холод.

По его словам, отмена поставок этих продуктов повлечет за собой рост цен на зерно, растительное масло. Учитывая то обстоятельство, что Европа, Китай и ряд стран поставщиков зерна ожидают неурожайный сезон:

— Помимо зерна и растительного масла Россия поставляла в ряд европейских стран минеральные удобрения. Теперь же разрыв отношений в экономическом сегменте, сложности с логистическими поставками и отменой поставок, бывшим странам-партнерам придется искать альтернативные источники получения этих продуктов. То есть Европе, недружественным странам стоит готовиться к «повышательной тенденции» в сельскохозяйственном секторе.

Собеседник «ВМ» уточнил, что рост цен на зерно вызовет подорожание в первую очередь социально значимых продуктов — хлеба и кондитерских изделий:

— Дефицит зерна на европейском рынке, который ожидается теперь, поспособствует увеличению цен на хлеб и иные изделия, которые изготавливаются из зерновых культур.

В то же время собеседник «ВМ» заметил, что Москва теперь будет ориентироваться на азиатский рынок:

— Россия продолжит сотрудничать с Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Бангладеш, Индией, Аргентиной, Турцией и странами — членами Евразийского экономического союза.

Собеседник «ВМ» уточнил, что в списке стран-партнеров также добавились ряд стран Северной Африки.

О том, что РФ отныне будет поставлять продовольствие только в дружественные страны, сообщил в своем Телеграм-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем сообщении он уточнил, по каким принципам Россия будет строить свою продовольственную политику.