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Huawei отправил часть сотрудников российского офиса в месячный отпуск

Василий Плиткин

Общество
Huawei отправил часть сотрудников российского офиса в месячный отпуск
Фото: Pixabay

Китайский производитель коммуникационного оборудования и мобильных телефонов Huawei отправил часть работников российского представительства в отпуск на месяц, сообщает журнал Forbes со ссылкой на собственные источники.

— Huawei из-за боязни вторичных санкций чуть ли не после первых ограничений США приостановил все заказы в России, — сообщил источник.

По словам собеседника издания, российских сотрудников компании отправили в оплачиваемый отпуск в апреле, при этом граждане Китая продолжают ходить в офис. Через месяц отпуска россиянам могут продлить, пишет РБК.

При этом сотрудник компании дистрибьютора сообщил Forbes, что китайская корпорация также сократила сотрудников из отдела маркетинга. В самой компании отказались комментировать происходящее.

В конце марта ведущий аналитик мобильной связи Эльдар Муртазин рассказал «Вечерней Москве» о том, что у России есть перспективы в электронике, поэтому уход зарубежных компаний с российского рынка хоть и оказался болезненным, но эта потеря восполнима.

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