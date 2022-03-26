Эльдар Муртазин: У нашей электроники есть перспективы, при лучинах жить не будем

Фото: Из личного архива Эльдара Муртазина

Крупные технологические компании пока отказываются работать в России — Apple остановила поставки и продажи своих гаджетов, компания Microsoft перестала продавать свои IT-продукты и предоставлять услуги. Как мы будем жить без смартфонов и на каких операционных системах работать — рассказал Эльдар Муртазин, ведущий аналитик рынка мобильной связи.

— Эльдар, смогут ли российские производители в ближайшее время заменить производителей электроники, ушедших с рынка?

— Российских смартфонов сегодня не существуют, также как и бытовой электроники. Все, что есть сейчас в магазинах, в основном китайского производства. Меньшая часть электроники, представленная в наших магазинах, произведена в других странах. Поэтому замещать будем товарами из дружественных государств, например из того же Китая.

— Депутат Мария Бутина заявляла о том, что отечественный смартфон AYYA T1 сможет заменить айфон…

— AYYA T1 — это китайский смартфон. Внутри стоит наша операционная система «Аврора ». Но это все, что там есть российского. Это операционная система была разработана для бизнес-пользователей и сотрудников МВД, но не для обычного потребителя. К примеру, в ней отсутствуют приложения. Но «Аврора» и не позиционировалась для бытового сегмента. Что касается самого смартфона, то его произвели в количестве 5000 штук и вряд ли будут еще делать. Этот телефон построен на старых компонентах, которые достать сейчас крайне сложно.

— На данный момент у нас есть хоть какие-то наработки в сфере мобильной электроники?

— Невозможно, живя в деревне, построить космическую ракету. Сейчас у нас есть дорожная карта под производство электроники. Развитие, безусловно, будет. Но это развитие будет не стремительным. Сначала мы начнем строить не очень интересные вещи, вроде компонентов, резисторов, микропроцессоров. Таким образом, прямо завтра мы смартфон не соберем. Но за пять-десять лет — вполне. А до этого момента бытовая техника как была, так и останется китайской.

— Какие марки, из тех, что сейчас есть на рынке смогут заменить нам айфон?

— Любые, потому что «яблочная » техника очень переоценена. Huawei, Honor, Xiaomi, Samsung легко заменят айфон. По соотношению цены и качества они лучше, чем Apple. К примеру, они используют лучшие компоненты при меньшей цене.

Так Huawei за последние несколько лет очень продвинулась в техническом плане: у него неплохие камеры, батарейки, экраны.

Во всех смыслах он лучше «яблока». Тот же Samsung никуда не делся. Я думаю, что этот бренд, при условии, что Южная Корея не присоединится к блокаде, в ближайшее время займет 70–80% российского рынка.

— Когда Microsoft заявил об уходе из России, наши разработчики успокоили всех тем, что в качестве операционной системы можно использовать Linux. Но недавно Linux заявил, что намерен свернуть присутствие в нашей стране. На чем мы будем работать?

— Linux свою деятельность свернуть не может. Это бесплатная операционная система. Заявление сделала Red Hat Linux, но есть еще Astra Linux — российская компания, выпускающая операционную систему «Орел». И таких российских компаний, создающих программное обеспечение, несколько.

— А для Linux cуществуют пакеты программ, которые могли заменить тот же Adobe?

— Конечно, есть. «Фотошоп» и «Автокад» вообще напичканы довольно сложным функционалом. Большинство этих возможностей людям не нужны. Поэтому то программное обеспечение, которое предлагают сегодня российские производители, сможет удовлетворить потребности 80 процентов людей.

Паниковать не стоит. Да, цены меняются, рынок падает. Нам, конечно, придется поменять свои привычки. Техника станет дорогой, поэтому пользоваться ею мы будем долго. Детали в сервисах тоже могут закончиться, поэтому тем, кому нужно было поменять запчасти в смартфонах и ноутбуках, я советую сделать это быстрее.

Но катастрофы, что мы вернемся в каменный век и будем жить при лучине, не произойдет. Техника никуда не денется, софт есть, работать будем.

СПРАВКА

Эльдар Муртазин — главный редактор портала, анализирующего рынок мобильной связи. За 15 лет Эльдар Муртазин принял участие в разработке и создании большого числа мобильных телефонов и смартфонов для различных компаний. Автор 16 научных публикаций, более 150 информационно-аналитических статей. Автор книг «Учебник Интернет», «Сотовые телефоны».