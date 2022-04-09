Москвичам пообещали облачную погоду и небольшой дождь 9 апреля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В субботу, 9 апреля, в Москве ожидается облачная погода с температурой до 12 градусов. Информация об этом появилась на портале «Метеоновости».

— Предстоящим днем столичный регион будет определяться промежуточным гребнем антициклона. При облачной погоде с прояснениями вечером местами ожидается небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 10-12, по области 7-12 градусов. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, — говорится в сообщении.

В связи с биотропными погодными условиями метеозависимые люди с хроническими заболеваниями могут почувствовать недомогание.

Кроме того, синоптики обещали гражданам столицы неустойчивый геомагнитный фон, уточняется на сайте «Метеоновости».

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что к концу недели в Центральной России воздух прогреется до 16 градусов. По словам эксперта, в юго-западные районы европейской территории — Смоленскую, Брянскую, Калужскую, Курскую области — уже пришло тепло. В настоящее время температура днем там составляет 10–15 градусов.