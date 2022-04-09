Интенсив по развитию карьеры для молодых специалистов с ОВЗ пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Интенсив по развитию карьеры «Труд для всех» для молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья пройдет 13 апреля на базе центра занятости «Моя работа».

Сбор участников запланирован на 11:30, само мероприятие начнется в 12:00.

Принять участие в интенсиве смогут москвичи в возрасте от 16 до 25 лет.

— Участников ждут как теоретические, так и практические блоки. Наша общая цель — оказать поддержку на всех этапах карьерного становления, — рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

В рамках интенсива эксперты представят программу как для учеников 9–11-х классов, так и для студентов.

Ученики старших классов столичных школ смогут принять участие в мастер-классе по выбору профессии и обсудить те специальности, которые будут востребованы в будущем.

Для студентов предусмотрены мастер-классы «Написание успешного резюме» и «Аспекты работы в статусе самозанятого», а также пленарная дискуссия с компаниями-партнерами.

В финальной части интенсива для всех слушателей пройдет сессия с приглашенными спикерами.

По словам директора центра занятости населения «Моя работа» Марии Устиновой, задача мероприятия заключается в том, чтобы определить уровень квалификации каждого участника и преподнести его работодателю, подытожили на сайте мэра Москвы.

До этого Московский институт психоанализа совместно с Центром занятости населения столицы запустил бесплатные программы по дополнительному профессиональному образованию для молодых мам и людей старше 50 лет. В этом году организаторы решили, что программы дополнительного профессионального образования будут направлены на изучение современных технологий в педагогике.