Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Интенсив по развитию карьеры для молодых специалистов с ОВЗ пройдет в Москве

Полина Долганова

Город
Интенсив по развитию карьеры для молодых специалистов с ОВЗ пройдет в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Интенсив по развитию карьеры «Труд для всех» для молодых специалистов с ограниченными возможностями здоровья пройдет 13 апреля на базе центра занятости «Моя работа».

Сбор участников запланирован на 11:30, само мероприятие начнется в 12:00.

Принять участие в интенсиве смогут москвичи в возрасте от 16 до 25 лет.

— Участников ждут как теоретические, так и практические блоки. Наша общая цель — оказать поддержку на всех этапах карьерного становления, — рассказала глава комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

В рамках интенсива эксперты представят программу как для учеников 9–11-х классов, так и для студентов.

Ученики старших классов столичных школ смогут принять участие в мастер-классе по выбору профессии и обсудить те специальности, которые будут востребованы в будущем.

Для студентов предусмотрены мастер-классы «Написание успешного резюме» и «Аспекты работы в статусе самозанятого», а также пленарная дискуссия с компаниями-партнерами.

В финальной части интенсива для всех слушателей пройдет сессия с приглашенными спикерами.

По словам директора центра занятости населения «Моя работа» Марии Устиновой, задача мероприятия заключается в том, чтобы определить уровень квалификации каждого участника и преподнести его работодателю, подытожили на сайте мэра Москвы.

До этого Московский институт психоанализа совместно с Центром занятости населения столицы запустил бесплатные программы по дополнительному профессиональному образованию для молодых мам и людей старше 50 лет. В этом году организаторы решили, что программы дополнительного профессионального образования будут направлены на изучение современных технологий в педагогике.

Читайте также:
Работа переобучение Карьера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте