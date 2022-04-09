Московские врачи вылечили от коронавируса 831 человека за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные медики смогли вылечить 831 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В общей сложности в столице от COVID-19 вылечили более 2,5 миллиона человек. За прошедшие 24 часа в городе выявили 801 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализированы были 178 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 89 жителей Москвы. Скончались от заболевания 17 пациентов, подытожили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

Недавно стало известно, что в Москве 62 процента жителей не боятся новой волны коронавируса. Согласно данным опроса SuperJob, семь из десяти россиян не боятся новой волны COVID-19.

В столице выводят из работы, запущенной в связи с коронавирусной инфекцией, более 5 тысяч коек. Об этом в субботу, 2 апреля, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, с коронавирусными пациентами продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных более чем на три тысячи коек. Помимо этого, в столице изменят медицинскую инфраструктуру на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.