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Названы последствия дефицита воды в организме

Ирина Игнатенко

Общество
Названы последствия дефицита воды в организме
Фото: Pixabay / Michael Tavrionov

Употребление воды в достаточном количестве является одним из главных правил поддержания здоровья человека. Ученые из Национального института сердца, легких и крови в США провели исследование, которое показало, к каким проблемам может привести дефицит жидкости в организме.

По словам экспертов, организм нуждается в определенном количестве воды, чтобы нормально функционировать. Постоянное обезвоживание может стать причиной хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает Nation News.

Снизить долгосрочные риски появления сердечных заболеваний можно при помощи снижения количества соли в еде, потребления достаточного объема воды.

Сообщается, что люди среднего возраста и с повышенным содержанием натрия в организме больше всего подвержены развитию сердечной недостаточности.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, ученые рекомендуют женщинам выпивать в день от шести до восьми стаканов воды, а мужчинам — от восьми до двенадцати.

До этого главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн перечислил опасные для людей с сахарным диабетом напитки.

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