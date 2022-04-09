Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по физике

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная сборная по физике завоевала 14 дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 апреля.

— В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике сборная Москвы завоевала 14 дипломов победителей. Лидером среди 9-х классов стал Илья Гаранов из лицея «Вторая школа», — сказал глава города.

Он добавил, что помимо успехов в физике московские школьники отличились и в других дисциплинах. Так, Софья Лыженкова из школы № 57 стала одним из лауреатов по литературе среди 11-х классов.

По ее словам, ей очень помогли занятия в Центре педагогического мастерства, а также увлечение театральным искусством. Помимо этого, школьникам удалось завоевать семь дипломов победителей на олимпиаде по немецкому языку. По истории лучшим среди 10-х классов стал Филипп Лысанов из школы № 1535, написал Собянин в своем Telegram-канале.

8 апреля на Всероссийской олимпиаде школьников победителями и призерами по физике и немецкому языку стали 105 учеников столичных школ.