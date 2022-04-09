Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по физике

Александр Афонин

Город
Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде по физике
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичная сборная по физике завоевала 14 дипломов победителей в финале Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 9 апреля.

— В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике сборная Москвы завоевала 14 дипломов победителей. Лидером среди 9-х классов стал Илья Гаранов из лицея «Вторая школа», — сказал глава города.

Он добавил, что помимо успехов в физике московские школьники отличились и в других дисциплинах. Так, Софья Лыженкова из школы № 57 стала одним из лауреатов по литературе среди 11-х классов.

По ее словам, ей очень помогли занятия в Центре педагогического мастерства, а также увлечение театральным искусством. Помимо этого, школьникам удалось завоевать семь дипломов победителей на олимпиаде по немецкому языку. По истории лучшим среди 10-х классов стал Филипп Лысанов из школы № 1535, написал Собянин в своем Telegram-канале.

8 апреля на Всероссийской олимпиаде школьников победителями и призерами по физике и немецкому языку стали 105 учеников столичных школ.

Читайте также:
Москва Сергей Собянин Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Колбасу или соседку?

Михаил Девятьяров
Михаил Девятьяров

Детям есть к чему стремиться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Искусствовреды и испанский стыд

Никита Масленников
Никита Масленников

Параллельный импорт будет держать в тонусе

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Все мнения
О проекте