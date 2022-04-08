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Столичные школьники завоевали 105 дипломов Всероссийской олимпиады

Араз Салехов

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Столичные школьники завоевали 105 дипломов Всероссийской олимпиады
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде школьников по физике и немецкому языку стали 105 учеников московских школ. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— В олимпиаде по физике за победу боролись 350 школьников со всей страны, а по немецкому языку — более 200. В финале Всероссийской олимпиады школьников по физике сборная Москвы завоевала 14 дипломов победителей. Еще 56 участников получили звания призеров, — говорится в сообщении.

Абсолютным победителем признан девятиклассник Илья Гаранов из лицея «Вторая школа».

При этом на заключительном этапе олимпиады по немецкому языку победителями стали семь учеников столичных школ, дипломы призеров получили 28 участников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что 118 столичных школьников стали победителями и призерами на Всероссийской олимпиаде школьников по литературе и истории. Уточняется, что москвичам досталось 16 наград из 25 в состязании по литературе.

Кроме того, в столице с 11 апреля по 27 мая состоится пробный этап Всероссийской олимпиады школьников. Выполнять задания по 24 предметам можно будет дистанционно. В зависимости от класса и предмета на решение школьникам дадут дается от 45 до 150 минут.

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