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Движение на Ленинском проспекте восстановили после ДТП

Александр Афонин

Происшествия
Движение на Ленинском проспекте восстановили после ДТП
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 123В Карта всех событий

Движение на Ленинском проспекте восстановлено после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 9 апреля.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что на Ленинском проспекте в районе дома 123В, рядом со съездом на улицу Островитянова, произошло ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и выехал на тротуар.

В результате инцидента на место происшествия выехали оперативные службы города. Движение в сторону Островитянова временно осуществлялось по одной полосе из двух.

В этот же день произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Люблинской улице в Москве. В результате происшествия пострадали четыре человека, один погиб. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств.

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