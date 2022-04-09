Движение на Ленинском проспекте восстановили после ДТП
Движение на Ленинском проспекте восстановлено после аварии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 9 апреля.
— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.
До этого стало известно, что на Ленинском проспекте в районе дома 123В, рядом со съездом на улицу Островитянова, произошло ДТП. Водитель автомобиля не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и выехал на тротуар.
В результате инцидента на место происшествия выехали оперативные службы города. Движение в сторону Островитянова временно осуществлялось по одной полосе из двух.
В этот же день произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Люблинской улице в Москве. В результате происшествия пострадали четыре человека, один погиб. Прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств.