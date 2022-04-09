Кудрин опроверг информацию о своей эмиграции в Израиль

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин подтвердил, что находится в Тель-Авиве, но скоро вернется в Россию, чтобы выступить с докладом в Совете Федерации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 9 апреля.

— Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты, — сказал он.

До этого в СМИ появилась информация, что Кудрин якобы покинул Россию. Утверждалось, что он был замечен в Герцлии, курорте под Тель-Авивом.

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян воздержаться от критики в сторону Ивана Урганта, который в начале операции на Украине улетел с семьей на отдых в Израиль.

9 апреля журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о получение гражданства Израиля. В своем видеообращении она показала, что находится возле Рублево-Успенского шоссе в ресторане вместе с сыном.

Ранее в СМИ появилась информация, что Собчак вместе с сыном якобы получили гражданство Израиля. Как утверждалось, журналистка смогла воспользоваться израильским законом о возвращении.