Насекомые проснулись на природных территориях Москвы

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Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил, что на природных территориях столицы проснулись насекомые.

— В Битцевском лесу и в парке «Кузьминки-Люблино» заметили крапивниц, в парке «Останкино» уже порхают лимонницы, а в парке «Измайлово» появились бабочки, пауки и клопы-землекопы, — говорится в сообщении.

Также москвичам рассказали о зимовке некоторых насекомых. Например, у большинства бабочек зимуют только гусеницы или куколки.

Отдельные виды при этом проводят зиму в стадии яйца. А у крапивницы и лимонницы зимуют уже взрослые особи.

Хотя муравьи и не впадают в спячку, у них наступает диапауза — снижение активности и продуктивности. Они продолжают следить за состоянием личинок и за запасами пропитания, а если на улице тепло, то они могут и выйти на поверхность.

Мухи зимовку проводят в укромных местах и впадают в оцепенение. С наступлением тепла они «оживают» и начинают новый жизненный цикл.

Пауков можно разделить на два лагеря: одни живут один сезон и осенью откладывают яйца, а другие впадают в спячку. Для зимовки они делают гнездо или кокон, отмечается в Telegram-канале комплекса.