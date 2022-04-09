Москалькова сообщила о проведении обмена дальнобойщиками с Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

В результате обмена в Россию вернулись 32 водителя, а на Украину — 20. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— При участии института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошел обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Белоруссии, — написала она в своем Telegram-канале.

25 марта Москалькова рассказала об обмене дальнобойщиками с Украиной. Шесть водителей из России вернулись на родину. Аналогичное число украинских жителей поехало домой.

9 апреля омбудсмен сообщила, что в Мариуполе удалось освободить 14 российских моряков. Уполномоченный по правам человека отметила, что вооруженные силы Украины удерживали экипаж судна с 24 февраля.

У моряков отобрали средства связи и документы. По заявлению Москальковой, также были обнаружены проблемы с питанием моряков и обеспечением их предметами первой необходимости. Омбудсмен все это время находилась на связи с их семьями. Она обращалась в российские Минобороны и МИД, а также к украинской стороне.