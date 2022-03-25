Москалькова рассказала об обмене дальнобойщиками с Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Шесть дальнобойщиков из России, удерживаемых на Украине, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 25 марта.

— Сегодня большое количество наших дальнобойщиков удерживаются на территории Украины. А есть дальнобойщики, которые на нашей стороне, российской, — сказала омбудсмен.

Возможность поехать домой получило и аналогичное количество украинских водителей, добавила она. Москалькова заключила, что ей еще не поступали обращения от гражданских пленных, отмечает РБК.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

23 марта официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия уже два раза обменялась пленными с Украиной. Она уточнила, что Европа не смогла сделать правильных выводов из последствий бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии американской авиацией. Главная проблема, по ее словам, заключается в «желании Брюсселя и стоящего за ним Вашингтона вмешиваться в дела живущих по соседству суверенных стран».