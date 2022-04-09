Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков в Мариуполе

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Мариуполе освободили 14 российских гражданских моряков. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Буквально сейчас пришла радостная новость — благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими, — написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она отметила, что ВСУ удерживали экипаж судна с 24 февраля, а выход в море был заминирован. У моряков отобрали средства связи и документы.

По заявлению Москальковой, также были обнаружены проблемы с питанием моряков и обеспечением их предметами первой необходимости. Омбудсмен все это время находилась на связи с их семьями. Она обращалась в российские Минобороны и МИД, а также к украинской стороне.

8 апреля в Минобороны сообщили, что в морских портах Украины удерживаются 77 судов из 18 государств. Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что из Мариуполя через гуманитарный коридор удалось вывести 133 214 человек.