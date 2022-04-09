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Володин призвал европейские страны рассмотреть вопрос отставки Борреля

Василий Плиткин

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Володин призвал европейские страны рассмотреть вопрос отставки Борреля
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после заявлении о военном разрешении ситуации на Украине должен быть немедленно отправлен в отставку с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам, считает спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Об этом глава нижней палаты российского парламента написал 9 апреля на своем канале в Telegram.

— Боррель должен быть немедленно отправлен в отставку странами Евросоюза. Его долг - искать решение проблемы дипломатическим путем, — заметил Володин.

По словам российского политика, о том, какую роль Украине отводят западные страны, было понятно изначально. Теперь же Запад открыто заявил о своей цели, уверен парламентарий.

— Война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО, — подчеркнул спикер Госдумы.

По итогам визита в Киев 8-9 апреля глава европейской дипломатии заявил о всесторонней поддержке Украины, в том числе в виде поставок вооружений. Боррель подчеркнул, что это сражение «должно быть выиграно на поле боя».

В минувшую пятницу, 8 апреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз будет рассматривать вопрос членства Украины в объединении грядущим летом.

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