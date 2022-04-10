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Гинцбург: схему вакцинации от COVID-19 в России менять не нужно

Василий Плиткин

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Гинцбург: схему вакцинации от COVID-19 в России менять не нужно
Фото: Пресс-служба Совфеда

Схему вакцинации от COVID-19 в России на данный момент не нужно менять, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам заслуженного деятеля науки, в настоящее время стоит придерживаться методики по ревакцинации от коронавирусной инфекции раз в шесть месяцев.

— Я считаю, что каждые полгода надо ревакцинироваться и жить спокойно, — подчеркнул ученый.

По словам главы научного центра, желающие также могут делать повторную вакцину не одной дозой, а двумя. Это же относится в особенности к гражданам, находящимся в группе риска. Гинцбург отметил, что это не навредит организму, сообщает ТАСС.

По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано более 17 миллионов случаев заражения. От симптомов, вызванных COVID-19 в стране умерли более 371 тысячи человек.

В пятницу, 8 апреля, Александр Гинцбург заявил, что отечественную назальную вакцину от коронавирусной инфекции, которую в начале апреля официально зарегистрировали в России, могут переименовать в «Спутник-Н» по аналогии со «Спутником-V».

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