Россиянам напомнили о возможности получить пенсионные накопления по наследству

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В случае смерти пенсионера его родственники в некоторых случаях могут претендовать на получение его пенсионных отчислений по наследству. Об этом заявила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

На неполученные гражданином суммы страховой пенсии могут претендовать нетрудоспособные наследники, которые проживали вместе с пенсионером на день его смерти. Для получения пенсии они обязаны обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда (ПФР) для получения данных по суммам в течение полугода со дня кончины пенсионера, уточнила специалист.

Если брать накопительную часть пенсии, то она передается по наследству, если умерший скончался до назначения ему выплат. Если же при жизни наследодателя он получил хотя бы одно отчисление на руки, такую пенсию наследовать будет нельзя, цитирует адвоката агентство «Прайм».

Опрос исследовательского центра портала «Зарплата.ру» от 7 апреля показал, что более половины (порядка 60 процентов) россиян собираются продолжать работать после выхода на пенсию.