Российским автомобилистам рассказали, когда нужно менять резину на летнюю

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Доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов рассказал, при какой температуре воздуха необходимо менять резину с зимней на летнюю в зависимости от вида шин.

По словам автоэксперта, шипованные колеса перестают выполнять свою основную функцию сразу после того, как с дорог исчезает гололедица. От подобных шин необходимо отказываться значительно раньше, нежели от зимней резины на липучках.

Зиманов отметил, что контакт шипов с асфальтом приводит к их вылету из резины, что может ухудшить последующие тормозные свойства.

— Если говорить про Москву, шипованную резину надо менять раньше, чем резину без шипов, — подчеркнул специалист.

Если же на зимней резине отсутствуют шипы, то ориентироваться Зиманов предлагает на температуру воздуха на улице. Такие шины стоит менять при потеплении до пяти градусов выше нуля. При этом, если откладывать «переобувание», то велик шанс резко увеличить износ протектора, передает радио Sputnik.

В субботу, 9 апреля, директор по сервису и запчастям одного из подразделений группы «Авилон» Павел Константинов призвал российских автомобилистов чаще заезжать на станции техобслуживания, чтобы продлить срок службы транспортного средства.