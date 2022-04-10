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В Госдуме назвали дикостью слова Борреля о боевых действиях на Украине

Василий Плиткин

В мире
В Госдуме назвали дикостью слова Борреля о боевых действиях на Украине
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет считает дикостью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который поддержал продолжение боевых действий на Украине.

— Такое ощущение, что западные политики и дипломаты с ума посходили. Они в своих заявлениях скатились до дикости и дошли до безумия. Подливая масла в огонь на Украине, им пора понять, рано или поздно это пламя дойдет до них, — заметил парламентарий.

По словам Шеремета антироссийская политика прежде всего отразится на благосостоянии западных государств и их жителей.

Депутат Госдумы заметил, что Евросоюз сейчас заинтересован в том, чтобы превратить Украину в «черную зону». Страны ЕС тем самым пытаются втянуть Москву в длительный военный конфликт и параллельно пособничают нацистам, используя население Украины как разменную монету в борьбе за мировые ресурсы, пишет РИА Новости.

В субботу, 9 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал европейские страны рассмотреть возможность отставки Борреля с поста главы дипломатии Евросоюза.

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