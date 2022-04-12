Белоруссия ввела ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия

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Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольствия. Об этом сообщили в пресс-службе совета министров во вторник, 12 апреля.

В ведомстве уточнили, что подобное решение было необходимо принять из-за повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары. Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно до одного килограмма муки (гречневой и пшеничной), а также до килограмма некоторых видов круп (гречневой, рисовой, манной, овсяной, овсяных хлопьев и пшена).

Помимо этого, разрешено вывозить до килограмма сахара, соли, растительного масла и до трех банок консервов, кроме детских. Уточняется, что данные ограничения не распространяются на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии, передает ТАСС.

Доктор экономических наук, аналитик Леонид Холод рассказал, чем грозит Европе отказ от российского продовольствия. По его словам, отмена поставок зерна и растительного масла повлечет за собой рост цен на эти продукты, учитывая то обстоятельство, что Европа, Китай и ряд стран — поставщиков зерна ожидает неурожайный сезон.

До этого президент России Владимир Путин назвал очень важным укрепление интеграции РФ и Белоруссии в условиях жестких санкций Запада. Он заявил, что Украина, Белоруссия и Россия — это триединый народ, а то, что происходит сейчас на Украине, является трагедией, однако у России просто не было иного выбора.