Ортопед рассказала, какую обувь нельзя носить после 30 лет

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Некоторые виды обуви вредны для здоровья человека после 30 лет. Об этом сообщила травматолог-ортопед Елена Пастарнак.

— Кеды — очень популярная обувь, но там плоская подошва, поэтому свод стопы уплощается, стопа расползается. Это плохо влияет не только на саму стопу, но и на крупные суставы, и на позвоночник. Плоскостопие в кедах развивается очень быстро, если часто их носить, — отметила специалист.

По ее словам, лучше исключить кеды после 30 лет и носить только правильную обувь с небольшим каблуком высотой три–четыре сантиметра. Именно в этом возрасте наступает декомпенсация, а связки и суставы становятся ригидными. Такая обувь является правильной для стопы и всего опорно-двигательного аппарата человека, передает РИАМО.

До этого хирург-ортопед объяснил, когда хруст в коленях может привести к инвалидности. Специалист разделил хруст в коленных суставах на два вида: оперируемый и игнорируемый. Звуки в коленях, которые не сопровождаются болью, — не повод обращаться к врачу. Если вместе с хрустом идут и неприятные ощущения, то стоит задуматься о посещении медицинского учреждения.