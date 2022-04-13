Вариант коронавируса XE может быть более заразным, чем другие омикрон-штаммы

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Британский вариант коронавирусной инфекции ХЕ является может быть более заразен, чем предыдущие омикрон-штаммы. Об этом в среду, 13 апреля заявил директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов

— Вариант ХЕ является рекомбинантным вирусом — гибридом двух разновидностей штамма омикрон — BA.1 и BA.2, — подчеркнул специалист.

Исследования, проведенные в научно-исследовательском институте, показали его способность к более быстрому росту в пробирке, что может говорить о его повышенной заразности по сравнению с другими вариациями COVID-19. При этом Лиознов заметил, что это предположение еще необходимо доказать.

Директор НИИ призвал людей прививаться от коронавируса и уточнил, что российская вакцина «Спутник-V» эффективна против омикрон-штаммов и способна предотвратить тяжелое протекание заболевания, вызванного вирусом, пишет РБК.

В субботу, 9 апреля, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник-V» с большой долей вероятности будет эффективно справляться с вариацией коронавируса XE.